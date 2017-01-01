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Yaşlıların evlerinde bahar temizliği



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Karesi Belediyesi, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşları sevindiriyor.

Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaşlı ya da bakıma muhtaç vatandaşların evlerini silip süpürerek yaz aylarına hazırlıyor. Temizlik hizmetleri kapsamında evler köşe bucak temizleniyor. Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan ev temizliği hizmetleriyle belediye, bakıma muhtaç vatandaşların yaşadıkları ortamları temiz ve daha kullanışlı hale getiriyor.

(TS-MŞ)



02.05.2017 16:21:34 TSI

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