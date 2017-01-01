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Aksaray'da canlı hayvan pazarında kotra dağıtımı



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da Ticaret Borsası tarafından Aksaray Belediyesinin desteğiyle başlatılan ve çevre il ve ilçelere hayvan sevkiyatının yapılacağı Hayvan Park Yeri ve Canlı Hayvan Borsası tamamlanarak hizmete açıldı.

Kotra dağıtım sonrası canlı hayvan pazarı hakkında davetlilere bilgi veren ve ardından da bir konuşma yapan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray Belediyesi'nin desteği ile yapılan hayvan pazarının bölge için son derece önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Aksaray'ın Tarım ve Hayvancılık şehri olduğuna vurgu yapan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray'ın Türkiye'de hayvancılık alanında ciddi bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu nedenle şehir merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan 30 bin metrekare alana Hayvan Park yeri ve Canlı Hayvan Borsasını kurduk. Yapılan Canlı Hayvan Borsası 150 metrekare hizmet binası, 100 metrekare veteriner hekim ve karantina odaları ile yönetim merkezi, personel odaları olmak üzere 10 bin metrekaresinin üstü kapalı, 10 bin metrekare padok alanından oluştu. Borsa, günlük 1600 adet büyükbaş, 5 000 adet küçükbaş hayvan kapasiteli ve aynı anda 100 kamyonun yükleme, boşaltma yapacağı rampalar ile ayrı ayrı 70 kamyonun ve 100 otomobilin park edebileceği geniş park alanlarının olduğu komplike bir merkez haline geldi. Canlı hayvan pazarında yoğun talepler oluştu. Taleplere istinaden projeler üreterek ihtiyaçların karşılanacağını ifade etmek istiyorum. Ben inanıyorum ki hayvancılığın kalbi burada atacak. Allah izin verirse haftaya canlı hayvan pazarımız burada kurulacak. Eski hayvan pazarında ticaret olmayacak. Kapıları kilitlenecek, giriş çıkışlar kapatılacak ve hayvan ticaretine burada devam edeceğiz. Hepiniz burada kaliteli ticaret yaparak, bol kazançlar elde etmenizi temenni ediyorum. Hayvan park yeri ve canlı hayvan borsamızın öncelikle ailenize, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Canlı Hayvan pazarının kotra dağıtımına Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Kasaplar Odası Başkanı Kani Yerli, Ticaret Borsası Üyeleri, tüccarlar, celepler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(YC-AH-Y)



02.05.2017 16:22:04 TSI

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