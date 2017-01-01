YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İlkokul öğrencileri diş taramasından geçti

İlkokul öğrencileri diş taramasından geçti



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü, 'Sağlıklı Dişler Sağlıklı Nesiller Projesi' kapsamında Şehzadeler ilçesindeki Milli Birlik İlkokulunda öğrencileri diş taramasından geçirerek diş bakımı seti hediye etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının yürüttüğü proje kapsamında Şehzadeler ilçesindeki Milli Birlik İlkokulunda program düzenlendi. Programa AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa Halk Sağlığı İl Müdür Dr. Engin Yıldırım, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammed İnan, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, Okul Aile Birliği Başkanı Seyithan Akar, Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi, katıldı. Diş Hekimi Bahar Topova tarafından diş sağlığı konusunda bilgi verildikten sonra öğrenciler diş taramasından geçirildi.

Sağlıklı yaşamın ağızda ve dişte başladığına vurgu yapan Manisa Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Engin Yıldırım, "Bu konuda halk sağlığı müdürlüğünün, Sağlık Bakanlığının geçen yıllarda yapmış olduğu uygulama sadece anasınıflarına yönelik tarama, diş taramasıydı. Biz bu kapsamı bu sene genişlettik. Bu kapsamda bu yıl 1 ve 2. Sınıfların da taramalarını yapıyoruz. Geçen yıllara baktığımızda ağızda çürük, kaybedilmiş diş ve dolgu olarak bakıldığında ülkenin ortalaması 2,7'dir. Yani ana sınıflarda geçmiş yıllarda bir çocuğun ortalama 2,7 tane dişinde eksik, çürük ya da dolgu vardı. Biz bunu çalışmalarımızla 2,17'ye düşürdük. Ama bu yeterli değil. Amacımız bunu gelişmiş ülkelerin seviyesi olan 1 veya 1,5'lara çekmektir. Okulumuza 4 diş hekimimizle birlikte geldik. Öncelikle çocuklarımıza sağlıklı dişler konusunda neler yapmalarıyla ilgili diş hekimlerimiz bilgi verdiler" dedi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu diş taramasının önemli olduğuna dikkat çeken AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise, "Çocuklar bir şekilde matematiği, fiziği, fen, sosyali bir şekilde öğreniyorlar. Öğretim noktasında bir sıkıntı yaşamıyoruz ama eğitim konusu bizim için daha önemli bir konu. Gerçekten öğrenilen her şey çocukluk yaşlarda algının kuvvetli olduğu dönemlerde olur. Diş sağlığı da hem ülkemizde hem dünyada ilerleyen yaşlarda sağlık açısından da problem yaşatacak bir konu. Bu sağlık taramasının ana sınıf düzeylerinde başlamış olması halk sağlığı müdürlüğümüzün başarısıyla oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz. İnşallah tüm ülkemizde bu uygulamanın devamında sağlıklı dişleri olan mutlu bir genç nesil yetişir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 1 ve 2. sınıf öğrencileri diş taramasından geçirildi ve öğrencilere diş macunu ve fırçasından oluşan diş bakım setleri hediye edildi.

(SC-Y)



02.05.2017 16:23:46 TSI

NNNN

