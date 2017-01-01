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Biga'da ortaokullar arası bilgi yarışması



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Biga'da, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Biga Kapalı Spor Salonunda, ilçedeki 20 okulun öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmanın jüri komisyon başkanlığını Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni Abdullah Cankara yaptı. Toplam 20 sorunun sorulduğu yarışmada, 200 puan alan Dumlupınar Ortaokulu birinci, 180 puan alan Cumhuriyet Ortaokulu ikinci, 170 puan alan Özel Biga Çizgi Ortaokulu üçüncü oldu. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Muharrem Yılmaz ve Müjdat Yüksel tarafından dereceye giren öğrencilere madalya ve kupalarını takdim etti.

(GD)



02.05.2017 16:24:04 TSI

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