YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrenciler uzayı "Nilüfer Gezegeni" ile tanıyor

Öğrenciler uzayı "Nilüfer Gezegeni" ile tanıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi, "Nilüfer Gezegeni" isimli seyyar planetaryumu okullarda öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.

Çocukların hayal dünyasını geliştirmek ve okulda uzay ile ilgili öğrendiklerini kalıcı hale getirmek maksadıyla Ahmet Uyar İlköğretim Okulu, Alara İlkokulu, Eşref Ergin İlköğretim Okulu ve Nesrin Fuat Bursalı İlköğretim Okulu'nu gezen "Nilüfer Gezegeni", son olarak Kayapa Ortaokulu'na konuk oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de planetaryumda uzayın üç boyutlu halini öğrencilerle birlikte izleyerek heyecanlarına ortak oldu. Planetaryumda 360 derece görüntü ile uzayın 3 boyutlu halini izleyen öğrenciler, okulda öğrendiklerini pekiştirme fırsatı buldu.

Kayapa İlkokulu öğrencileri, planetaryumda uzayı izledikten sonra okul bahçesinde çeşitli faaliyetler de gerçekleştirdi. Andımız ve İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, bando gösterisi yaptı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyan ana sınıfı öğrencilerinden Semanur Tanrıöver, Yasin Koyluk ve Yağmur Kutay'a madalya verdi.

(MŞ)



02.05.2017 16:24:09 TSI

NNNN

