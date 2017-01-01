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Trakya Üniversiteler Birliği spor müsabakaları başladı



(Fotoğraflı)



Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - Trakya Üniversiteler Birliği üyesi 4 üniversitenin yarışacağı TÜB Spor Müsabakaları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) spor salonunda başladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin katıldığı spor müsabakaları Futsal, Basketbol ve Masa Tenisi olmak üzere 3 dalda gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek.

Müsabakaların açılışı için ÇOMÜ BESYO spor salonunda bir tören düzenlendi. Törene; Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ve BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu'nun yanı sıra çok sayıda sporcu ve öğrenci katıldı.

Törende bir konuşma yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, " "Üniversiteler kendi içerisine kapanabilecek kurumlar değildir. Eğer herhangi bir üniversite sadece kendi içinde geçinir giderim şeklinde bir yaklaşım benimserse doğrusu kendisini ve gelişiminin önünü kapatmış olur. Bu sadece bilimsel çalışmalarda, eğitim ve öğretimde değil aynı zamanda sporda da böyle. Sporda da kendinizi ancak rekabete açarsanız gelişebilir, daha iyi sporcular olabilirsiniz. Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) olarak kurmuş olduğumuz birlik bizim için çok değerli. Trakya bölgesindeki 4 üniversitenin oluşturduğu bir birlik. 3 yıllığına dönem başkanlığı bizim üniversitemizde. ÇOMÜ'nün 25. Yılında bizim ev sahipliğimizde çeşitli faaliyetler yapılıyor. TÜB'ün spor alanında yapacağı bu etkinlikler 3 gün sürecek ve 3 branşta gerçekleşecek. TÜB spor müsabakalarının açılışını burada yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Zamanınız oldukça karşılaşmaları izleyip ÇOMÜ takımlarını destekleyeceksinizdir ama aranızda grup oluşturup diğer üniversitelerin takımlarını da destekleyip onları da teşvik ederseniz bu güzel bir ev sahipliği olur" dedi.

Etkinliklerin ilk karşılaşması olan ÇOMÜ ve Trakya Üniversitesi Bayan Basketbol Takımı maçının hava atışını Rektör Acer yaptı ve tüm takımlara başarılar diledi.

(UYC)



02.05.2017 16:25:05 TSI

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