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Doğalgazda pişen ilk kuru fasulye muhtardan

- Bir siyasi partinin kuru fasulyeli protestosuna cevap veren Kumla muhtarı, belediye ve AKSA firmasına teşekkür etti



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinin tatil yöresi Kumla'da doğalgaz sevinci yaşanıyor.

Kumlalı 700 abone artık doğalgaz kullanabilecek. Kumla Muhtarı Abdullah Satı, mahallesinin doğalgaza kavuşmasını kuru fasulye pişirip dağıtarak kutladı. Bir siyasi partinin seçimler öncesinde Kumla'ya doğalgaz verilmesinin gecikmesi üzerine yaptığı kuru fasulye dağıtımlı protestosuna cevap olarak bu kutlamayı yaptıklarını ifade eden Abdullah Satı, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz başta olmak üzere, AKSA firması yetkililerine teşekkür etti.

Eşi Gönül Satı'nın yaptığı kuru fasulyeyi Başkan Refik Yılmaz, Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı, Gana Mühendislik yetkilisi Adnan Özkan, AKSA Doğalgaz Müdürü Levent Üstüner ve mahalle halkına ikram eden Abdullah Satı, "15 Nisan'da doğalgaz meşalesini yaktık. Böylesi önemli bir yatırıma bile inanmak istemeyenler, bu yatırımı siyasete alet edenler çıktı. Bugün de doğalgaz evlerimize kadar bağlandı. Ben de bu yatırıma inanmak istemeyenlere inat doğalgazda kuru fasulye pişirerek, kutlama yaptım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Levent Üstüner, Kumla'da 16 bin daire olduğunu, gerekli alt yapıyı tamamladıklarını kaydetti. Şu ana kadar 700 abonenin evine doğalgaz bağladıklarını bildiren Üstüner, tesisatçı firma üzerinden projeler geldikçe Kumla'nın tamamına doğalgaz verebilecek kapasitede olduklarını kaydetti.

Refik Yılmaz da, Kumla'nın refah seviyesinin arttığını vurguladı. Bir yandan doğalgaz, su boru hattı, yağmur suyu gideri ve arıtma tesisi gibi önemli alt yapı çalışmalarının yapıldığını diğer yandan da doğalgaz getirildiğini anlatan Refik Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle sahil düzenleme çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

(MŞ)



02.05.2017 16:29:18 TSI

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