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NTO'dan Nazilli Belediyesine nezaket ziyareti



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Kasım ayından itibaren yeni hizmet binasında hizmet veren Nazilli Ticaret Odası heyeti, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

5 bin metrekare kapalı alana sahip hizmet binası ile bölgede büyük bir eksikliği gideren Nazilli Ticaret Odası, yapım aşamasından binanın tamamlanması sürecine kadar Nazilli Belediyesi'nin sağladığı katkılardan dolayı duyduğu memnuniyeti gerçekleştirdiği ziyaret ile Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a iletti.

Nazilli Ticaret Odası heyetini makamında ağırlayan Başkan Alıcık, bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağına inandığı kompleksin yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, bina hakkında detaylı bilgilendirme yaparak bölgede uzun süredir mevcut olan eksikliklerin giderilmesi için yapılan çalışmalara katkılarından dolayı Başkan Alıcık'a teşekkürlerini iletti.

Bölge ekonomisinin kalkınması ile bölge insanının daha rahat yaşayacağını dile getiren Başkan Arslan, tesislerinin diğer kurumlara örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu. Nazilli ve çevresinin ivme kazanması gerektiğine inandıklarına değinen Arslan, bu ivmenin hızının ve gücünün artmasının birlik ve beraberliğin artmasına bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

(OD-MB-Y)



02.05.2017 16:30:52 TSI

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