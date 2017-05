YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Aksaray Belediyesi araç filosunu güçlendirdi



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Can ve Mal Güvenliğine büyük önem veren Aksaray Belediyesi, yaklaşık 2 milyon TL değerindeki 32 metrelik itfaiye aracı ile ilk müdahale ve kurtarma aracını hizmete sunarak araç filosunu daha da güçlendirdi.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın göreve gelmesiyle her geçen gün daha da gelişen ve modernleşen Aksaray Belediyesi itfaiye teşkilatı, sahip olduğu modern araçlara yenilerini de ekleyerek gücüne güç katıyor. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne kazandırılan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki tam donanımlı itfaiye aracı ve kurtarma aracı Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya tanıtıldı. Başkan Haluk Şahin Yazgı, itfaiye teşkilatının yangınlara müdahale ile vatandaşın can ve mal güvenliği konusunda her zaman büyük bir özveri içinde çalıştığını ve görevini titizlikle yerine getirdiğini ifade ederek, "İtfaiye teşkilatımız yangınlara anında müdahale ederek, halkımızın can ve mal güvenliğini korumak için büyük çaba ve gayret göstermektedir. Bizler Aksaray Belediyesi olarak itfaiye teşkilatımızı her geçen gün daha güçlü hale getiriyoruz" dedi.

Yeni alınan araçlar hakkında bilgi veren Başkan Yazgı, "Bizler göreve geldikten sonra başta yeni itfaiye binamız olmak üzere itfaiye teşkilatımızdaki araç gereçleri yenileyerek çok daha modern ve güçlü bir yapıya kavuşturduk. Eğitimli genç ve dinamik personel kadrosuyla ve yeni aldığımız araçlarla daha da güçlendirdik. İtfaiye teşkilatımıza en son 2 yeni araç daha aldık. Yaklaşık 2 milyon lira değerindeki bu araçlarımızdan birisi tam kapsamlı ve donanımlı ilk müdahale ve kurtarma aracı diğeri ise 32 metrelik mafsallı tam otomatik hidrolik merdivenli itfaiye aracımızdır" dedi.

(YC-AH-Y)



02.05.2017 16:31:22 TSI

NNNN