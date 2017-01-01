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Aydın'da günübirlik kiralama ve metruk bina denetimleri



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın ili genelinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 35 binada 327 günübirlik daire tespit edildi. Ayrıca il genelinde 580 metruk binada uygulama yapıldı.



01 Ocak 2017 - 26 Nisan 2017 tarihleri arası günübirlik kiralık dairelerle ilgili olarak Aydın ili genelinde bin 465 binada 14 bin 543 konut kontrol edildi. Denetimler sırasında 75 binada 327 dairenin günübirlik kiralamada kullanıldığı tespit edildi. 59 binaya günübirlik kiralamadan dolayı kalan müşterilerini emniyete bildirilmesi için Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirim Programına girişi yapıldı. Ayrıca 12 bina sorumlusuna 1774 sayılı kanunun 2. maddesine muhalefetten idari yaptırım kararı uygulandı.



Aynı tarihler arasında Aydın il genelinde polis sorumluluk bölgesinde bulunan 580 metruk bina ve inşaatlarda kalanlara, çalışanlara yönelik olarak yapılan çalışmalarda toplam 1972 şahsın UYAP taraması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda hakkında yağma suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs ve hakkında silahla tehdit suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 2 kişi yakalandı.

(MB-Y)



02.05.2017 16:32:35 TSI

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