Yanan çöplük kapatılıyor
(Fotoğraflı)
Adem Tunçer
BURSA (İHA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde için için yanan Tatkavaklı çöplüğü kapatılıyor.
Geçen cumartesi günü öğleden sonra için için yanan Tatkavaklı çöplüğü, gökyüzünün dumanla kaplanmasına sebep oldu. Rüzgarın kesildiği saatlerde ilçenin bazı kesimlerini duman ve koku kapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü ve soğutma çalışmaları yaptığı çöplük örtülüyor. Zaten kapatılması gündemde olan çöplük için harekete geçen belediye yetkilileri, bölgeye iş makineleri sevk ederek çöplüğü örtmeye başladı.
(MŞ)
02.05.2017 16:32:42 TSI
NNNN