YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yanan çöplük kapatılıyor

Yanan çöplük kapatılıyor



(Fotoğraflı)



Adem Tunçer

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde için için yanan Tatkavaklı çöplüğü kapatılıyor.

Geçen cumartesi günü öğleden sonra için için yanan Tatkavaklı çöplüğü, gökyüzünün dumanla kaplanmasına sebep oldu. Rüzgarın kesildiği saatlerde ilçenin bazı kesimlerini duman ve koku kapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü ve soğutma çalışmaları yaptığı çöplük örtülüyor. Zaten kapatılması gündemde olan çöplük için harekete geçen belediye yetkilileri, bölgeye iş makineleri sevk ederek çöplüğü örtmeye başladı.

(MŞ)



02.05.2017 16:32:42 TSI

NNNN

