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İtfaiyeciler eğitimde



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'de itfaiye çalışanları eğitim çalışmalarına ara vermeden devam ederken, zor şartlar altında kabiliyetlerini test ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, çalışmalarında yüksek fayda sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor. Üç temel amacı hayat kurtarmak, mal kurtarmak ve çevreyi korumak olan itfaiye ekipleri, bu kapsam dahilinde özel ve kamu kurumlarına istek doğrultusunda verilen eğitimlerin yanı sıra, hizmet içi eğitimleriyle üstlenmiş olduğu görevlerde etkinliğini arttırmayı hedefliyor. Periyodik olarak yürütülen eğitim çalışmalarında, itfaiye ekipleri zor şartlar altında kabiliyetlerini test ederken, kurum içi eğitimlerin belli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

(HSK-Y)



02.05.2017 16:35:29 TSI

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