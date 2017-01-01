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Astım spor yapmaya engel değil

02 Mayıs 2017 Salı, 16:27
Astım spor yapmaya engel değil
Astım spor yapmaya engel değil
- Vatandaşlar astım hakkında bilgilendirildi

(Fotoğraflı)

Sadık Cangel
MANİSA (İHA) - Manisa Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezi doktorlarından Murat Yalçın astım rahatsızlığının spor yapmaya engel olmadığını söyledi.
Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Laleli Yürüyüş Parkında vatandaşlara Dünya Astım Günü dolayısıyla bilgilendirici broşür dağıtıldı. Merkez doktorlarından Murat Yalçın, bu yılın temasının "Astımınızla sağlıklı yaşabilirsiniz" olarak belirlendiğini ifade ederek, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu, Türk Toraks Derneği ve Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği'nce etkinliklerin düzenlendiğini kaydetti.
Hastalığın nefes darlığı, nesep alıp verirken ortaya çıkan ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirten Yalçın, ülkemizde yaklaşık 12-13 erişkinden birinde ve 7-8 çocuktan birinin astım olduğuna dikkat çekti. Yalçın, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde bu hastalığın tedavisi ile ilgili gerekli her türlü ilaç ve malzeme bulunmaktadır. Astımlı hastalar çevresel olarak yakınmalarını artıran faktörlere dikkat etmek koşulu ile günlük yaşamda diledikleri birçok şeyi yapabilirler. Astımlı hastaların günlük işlerini yapabilmesi seyahatle gidebilmesi, hobileri ile uğraşması, kısaca yaşamın içinde yer almaları hekimlerin en arzu ettiği noktadır. Astım spor yapmalarına engel değildir. Hafif koşu yapabilirler, yüzebilirler. Birçok astımlı hasta performans sporlarını yapabilir. Astımda özellikle çocuksuz yaş gurubunda fiziksel aktivitenin artırılmasının, mümkünse düzenli sporun hastalığın seyrine olumlu katkıları olduğu gösterilmiştir" dedi.
Astım hastalarının besin alerjileri olmadıkça özel bir diyet yapmalarına gerek olmadığını kaydeden Dr. Yalçın, "Doktor ve diyetisyen nezdinde kilo vermeleri hastalıkların seyrini olumlu etkileyecektir. Ülkemizde astımlı hastaların yüzde 10'undan fazlasının halen sigara içmekte olduğu ve yüzde 30-40'ının obez olduğu bildirilmiştir. Astım kontrolünü güçleştiren etkenler arasında ilaçların doğru teknikle ve düzenli kullanılmamasının yanı sıra, sigara dumanı, alerjenler, kimyasallar gibi tetikleyicilere maruz kalmak ve obezite sayılabilir. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz yapmanın, solunan ortam havasını temiz tutmanın astımın kontrolünü kolaylaştırdığı gösterilmiştir." şeklinde konuştu.
(SC-Y)

02.05.2017 16:35:41 TSI
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