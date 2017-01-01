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Sondaj kuyusu açma çalışmasında içme suyu hattı patladı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, arazi sulamak için yapılan sondaj kuyusu çalışmasında Adıyaman'ın içme suyu şebeke hattını patladı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Koru Köyü yakınlarında bulunan bir arazi sahibi tarafından kendisine ait arazi içerisinde arazi sulama amacıyla sondaj kuyusu açma çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar esnasında Adıyaman Havşeri İsale İçme Suyu hattında patlama meydana geldi. Su hattında yaşanan patlamayla birlikte çalışmalar durdurulurken olay yerine jandarma ekipleri ile ilgili ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken konuyla ilgili A.D., ve M.Ö., isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere karakola götürülürken patlayan boru hattında ise çalışmalara başlanıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



02.05.2017 16:41:29 TSI

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