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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Minik öğrenciler "160 çocuk tek bayrak" sergisi açtı

02 Mayıs 2017 Salı, 16:33
Minik öğrenciler "160 çocuk tek bayrak" sergisi açtı
Minik öğrenciler "160 çocuk tek bayrak" sergisi açtı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Forum Kapadokya Alışveriş ve Yaşam Merkezinde Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan"160 Çocuk Tek Bayrak" konulu Türk bayrakları sergisi açıldı.
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu idarecileri ve öğretmenleri minik yüreklere bayrak sevgisini aşılamak amacıyla anaokulunda öğrenim gören 160 öğrenciye Türk bayrağı yapma ödevi verdi. Minik öğrenciler de ailelerinin destekleri ile Türk bayrağı yaptı. Her çocuğunu farklı motiflerle yapmış olduğu Türk bayrağı sergisi ise Forum Kapadokya AVM'de Vali İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş tarafından açıldı. Öğrenci velilerinin de büyük ilgi gösterdiği sergide öğrencilerden oluşan mehter takımı da kahramanlık marşlarını seslendirdi.
Minik öğrencilerin hazırlamış olduğu sergi hafta boyunca Forum Kapadokya AVM'de ziyaret açık tutulacak.
(COŞ-AÖ-Y)

02.05.2017 16:41:52 TSI
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