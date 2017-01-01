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Öğrenciler moral depoladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman Üniversitesi tarafından organize edilen ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden oluşan "Çaçara Müzik Grubu"nun Merkez Kampüs Konferans Salonunda verdiği konser öğrenciler tarafından beğeni topladı.

Konserin açış konuşmasını yapan Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş , "Güzel Sanatlar Fakültemizin öğrencilerinden oluşan Grup Çaçara sizlere konser verecek. Performanslarını daha önce izledim, çok güzel bir grup oluşturmuşlar, Üniversitemizin öğrencileri oldukları için onlarla gurur duyuyorum, yolları ve bahtları açık olur İnşallah. Sizler de başarılı oldukça, bu tur etkinliklerimiz devam edecek. Sizler bu ülkenin geleceklerisiniz, başarılarınızla hem üniversitemizi hem de ülkemizi yarınlara siz taşıyacaksınız. Bu yolda bizlere de önünüze çıkan engelleri kaldırmak kalıyor. Üniversitemiz ile Batmanlılar arasına örülen yüksek duvarları yıktığımız gibi bu engelleri de yıkacağız. Konsere teşrif eden herkese iyi eğlenceler dilerim" dedi.

Çaçara Müzik Grubu Konserini dinlemek isteyen üniversite personelleri ve öğrenciler salonu hınca hınç doldurarak, iki saat boyunca eğlenceli ve hoş vakit geçirdi. Salonda yer bulamayan öğrenciler merdivenlere oturarak konseri dinledi. Hareketli parçalara ayakta eşlik ederek konserin tadını çıkardı.

(MŞY-MP-Y)



02.05.2017 16:45:36 TSI

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