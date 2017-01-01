Milaslı sporcu Türkiye Şampiyonasına katılacak
(Fotoğraflı)
Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinden Isparta'da yapılan Küçükler Okullararası Grup Şampiyonasına katılan Alperen Can Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı.
Milas'ta Judo kurslarına katılan Merkez Ortaokulu Öğrencisi Alperen Can (26 KG), Isparta'da yapılan Küçükler Okullararası Grup Şampiyonasında 3. olma başarısını gösterdi. Alperen Can elde ettiği başarıyla Nevşehir'de yapılan Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.
Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Ali Ünlüsoy elde edilen başarıdan dolayı Judo Antrenörü Celal Yıldız'ı ve sporcu Alperen Can'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
(ÇP-MB-S)
02.05.2017 16:46:22 TSI
NNNN