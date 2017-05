YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milaslı sporcu Türkiye Şampiyonasına katılacak

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinden Isparta'da yapılan Küçükler Okullararası Grup Şampiyonasına katılan Alperen Can Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Milas'ta Judo kurslarına katılan Merkez Ortaokulu Öğrencisi Alperen Can (26 KG), Isparta'da yapılan Küçükler Okullararası Grup Şampiyonasında 3. olma başarısını gösterdi. Alperen Can elde ettiği başarıyla Nevşehir'de yapılan Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Ali Ünlüsoy elde edilen başarıdan dolayı Judo Antrenörü Celal Yıldız'ı ve sporcu Alperen Can'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

