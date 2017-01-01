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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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MASKİ'den 22 mahalleye 71,5 milyonluk yatırım

02 Mayıs 2017 Salı, 16:38
MASKİ'den 22 mahalleye 71,5 milyonluk yatırım
MASKİ'den 22 mahalleye 71,5 milyonluk yatırım

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün, Malatya Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerinde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmaları kapsamında 71,5 milyon TL maliyetinde 262,6 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattı çalışması devam ediyor.
"DMA Çalışmaları için Malatya'yı 83 bölgeye ayırdık"
Malatya merkezini 83 ölçülebilir alt bölgeye ayırdıklarını belirten MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir "2016 yılında yatırımı başlanan ve yakın zamanda tamamlanan Çavuşoğlu, Salköprü, Aşağıbağlar, Tandoğan, Fırat, Çöşnük, Başharık ve Hasanvarol Mahallelerinde, Ölçülebilir Alt Bölge yatırımımız kapsamında içme suyu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı. Bu mahallelerde toplam maliyeti 20,8 milyon TL olan 86,6 kilometrelik içme suyu hat çalışmasını bitirerek sistemi devreye aldık. Turgut Özal, Zaviye, Hacıabdi, Şeyh Bayram mahallelerinde ise Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarına 2016 yılında başlandı ve halen devam etmektedir. Söz konusu yatırımların maliyeti 9,1 milyon TL olup 41 kilometrelik içme suyu hattı çalışması devam etmektedir. Yakınca, Bostanbaşı, Abdulgaffar, Şeyhbayram, İnönü, Seyran, Eskimalatya, Hamidiye, Mollakasım, Hıroğlu mahallelerinde 2017 yılı itibariyle Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) yatırım çalışmalarına başlanıldı. Yeni yapımına başlanılan Ölçülebilir Alt Bölge yatırımının toplam maliyeti 41,6 Milyon TL olup 135 kilometrelik içme suyu hattı yapılacaktır. Şuan Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Malatyamız ölçülebilir bir içme suyu alt yapısına kavuşmuş olacak" dedi.
Ölçülebilir Alt Bölge ihalesi yapıldı
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından Konak mahallesinde hayata geçirilecek Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) yapım işi ihalesi gerçekleştirildi. 5 firmanın teklif sunduğu proje kapsamında Konak mahallesine 21,6 kilometrelik içme suyu hattı, 1.125 abone bağlantısı,16 adet yangın hidrantı ve 1 adet debimetri odası inşa edilecek.
MASKİ Genel Müdürlük binasında yapılan İhaleye 5 firma teklif sundu. Komisyonun gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra Konak Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) yatırımı çalışmaları başlatacağı belirtildi.
(MT-SD-Y)

02.05.2017 16:47:02 TSI
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