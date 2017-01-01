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Batman'da Ramazan öncesi denetimler başladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayına özel denetimlere başladı.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu kapsamda halkın günlük tüketiminde önemli yer tutan gıda ürünlerinin üretim ve satış merkezlerini denetimine başladı. Ramazan ayı özel denetimler kapsamında harekete geçen Belediye Zabıta ekipleri, fırınlarda denetime başladı. Halk sağlığının gözetildiği denetimlerde ekipler, fırınların temizlik koşullarından, ekmeklerin gramajlarına kadar incelemelerde bulundu. Ani baskınlarla fırınlardaki durumu tek tek not alan Belediye Zabıta ekipleri, iş yerinde açma ruhsatı, vergi levhası, havalandırma tertibatı, iş yerinin genel temizliği, fiyat bildirir tarife, yangın tüpü, ecza dolabı, boya badana durumu, baca tertibatı, iş önlüğü, bone, eldiven, galoş durumu, un çuvalı paleti, haşere ile mücadele gibi mevzuatın ön gördüğü hükümleri esas alarak kontrollerde bulundu.

Yapılan denetimlerde geçekleştirilen kontrol sonuçlarını raporlayan Zabıta ekipleri, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için fırıncılara 20 günlük süre verdi. Günde yaklaşık 12-15 fırın denetleyen ekipler, ekmeğin gramajı konusunda bir problemle karşılaşmazken, gıda teknikeri, sağlık ekipleri, gıda mühendislerinin de yer alacağı bir ekip ile birlikte 20 gün sonra eksikliklerin giderilip giderilmediğini yerinde görmek için kontrol denetimlerine çıkacak.

(MŞY-MP-Y)



02.05.2017 16:47:04 TSI

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