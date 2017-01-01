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Kahta'da güvenlik korucusu alımı yapılacak



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde emekliye sevk edilen güvenlik korucularının yerine güvenlik korucusu alımına gidiyor.

Kahta ilçesi Çukurtaş ve Erikdere köyünde çalıştırılacak 2 güvenlik korucusu için başvurular başladı.

Kahta Kaymakamlığı resmi internet sayfasından yapılan açıklama, "Müracaatlar, duyurunun yapıldığı 28.04.2017 tarihinden, 09.05.2017 günü mesai saati sonuna kadar yazılı dilekçe ile şahsen Kahta Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılması gerekiyor. Adaylar, Kahta Kaymakamlığınca oluşturulacak heyet tarafından Kahta Şehir Stadında Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar Kahta Gençlik Merkezi Salonunda mülakat sınavına alınacaktır" denildi.

(HT-AHM)



02.05.2017 16:48:35 TSI

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