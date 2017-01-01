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Karamercan'dan Başkan Özaltun'a ziyaret



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, Beyşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

KONESOB Başkanı Karamercan, kendisine eşlik eden Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Yıldırır, yakın ilçelerin esnaf odaları başkanları ve birliğin yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinden oluşan 25 kişilik bir heyetle birlikte Belediye Başkanı Murat Özaltun'u makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Özaltun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, KONESOB Başkanı Karamercan, yönetim kurulu toplantılarını daha önce Konya'da gerçekleştirirken, bundan sonra her ay bir ilçede yapma kararı aldıklarını dile getirdi. Karamercan, "Bu ayki toplantımızı Beyşehir'de gerçekleştirdik. Bu vesile ile geldiğimiz Beyşehir ilçesinde, Belediye Başkanımıza da bir nezaket ziyaretinde bulunmak amacıyla buradayız" dedi.

Ziyarete, Beyşehir'in yanı sıra, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinin esnaf odaları başkanları da katıldı.

(ARÖ-AH-Y)



02.05.2017 16:50:29 TSI

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