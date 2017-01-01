YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gölbaşı ilçesinde amfi tiyatro açılışa hazırlanıyor

Gölbaşı ilçesinde amfi tiyatro açılışa hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Yavuz Selim Mahallesinde Botanik Park içerisinde bulunan amfi tiyatronun önümüzdeki haftalarda güzel bir etkinlikle açmayı planladıklarını söyledi.

Amfi tiyatroda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Özdemir, ilçede 750 kişilik bir amfi tiyatro kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. Başkan Özdemir, "Tiyatroda son model donanımlı cihazların ve aydınlatma sisteminin kullanacağını belirterek ses siteminden aydınlatma sistemine, oturma alanından görüş mesafesine kadar her şeyi en güzel şekilde planlıyoruz. Gölbaşı halkı, sanatı ve sanatçıyı seven bir toplumdur, çok yakında güzel bir etkinlikle amfi tiyatronun açılışının gerçekleştireceğiz" dedi.

(CK-SD-Y)



02.05.2017 16:53:02 TSI

NNNN

