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Minik eller fidanları toprakla buluşturdu



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Kurumları Ana Sınıfı öğrencileri, 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında, Cumhuriyet İlkokulu Anasınıfı öğrencileri ve TEMA Vakfı üyeleri ile birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Salihli'de minik öğrenciler okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, fidanları toprakla buluşturup, doğal yaşama katkı sağladı. "Ağaç yaşken eğilir" sözüne dikkat çekerek, çocuklara küçük yaştan itibaren ağaç ve doğa sevgisini aşılamak gerektiğini ifade eden Salihli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Kurumları Müdürü Şahin Turanlı, düzenledikleri etkinlikle bunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Turanlı, fidan dikme ve boyama etkinliğinde öncülük eden ana sınıfı öğretmeni Sadık Şentürk ve öğrencilerine, etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan TEMA vakfı üyelerine, Cumhuriyet İlkokulu Ana Sınıfı öğrencilerine, öğretmenlerine ve velilerine teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında okul bahçesindeki tekerlekleri de boyayıp içine rengarenk çiçekler diken minik öğrenciler Cumhuriyet İlkokulundan gelen bir grup öğrenciyle hem kaynaştı hem de doğal yaşama katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı.

(BA-SC)



02.05.2017 16:53:46 TSI

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