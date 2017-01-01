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GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berna Balcı İzgi'den anlamlı sergi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berna Balcı İzgi tarafından "Annem Prof. Dr. İclal Balcı'nın Gözüyle Dünya" adlı karma resim sergisi GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında vefat eden GAÜN Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İclal Balcı'nın hayatının çeşitli dönemlerinde yaptığı resim, kara kalem, yağlı boya, ahşap boyama çalışmalarının yer aldığı sergi, 33 eserden oluşuyor. Sergi hakkında düşüncelerini paylaşan Doç. Dr. Berna Balcı İzgi, "Bu sergiyi annemin açmak istediğini biliyordum. Kısmet olsaydı kendisi yapsaydı daha iyi olurdu ama annemin arzusunu yerine getirmek istedim. Bu çalışmalara "Annemin Gözüyle Dünya" başlığıyla aslında şunu söylemek istedim, annem, sadece bir tıp hekimi değildi. Doğayı, çiçekleri, hayvanları seven biriydi. Çok üretken bir insandı" dedi.

Annesi Prof. Dr. İclal Balcı'yı yad etmiş olmaktan ve böyle bir organizasyonu gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Doç. Dr. Berna Balcı İzgi, "Gaziantep Üniversitesinde, çok emeği geçmiş, GAÜN Tıp Fakültesinin kurucu üyelerinden biriydi. Ben de bu üniversitenin personeliyim. Üniversitemi seviyorum tabi ki kurumum benim için çok değerli. Üniversitemizin de böyle bir desteği vermiş olması bize ikinci bir anma gibi oldu" şeklinde konuştu.

Sergi, GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde 10 Mayıs 2017 tarihine kadar gezilebilecek.

(SD-Y)



02.05.2017 16:54:08 TSI

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