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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Dr. Mustafa Deniz'e vefa

02 Mayıs 2017 Salı, 16:47
Dr. Mustafa Deniz'e vefa
Dr. Mustafa Deniz'e vefa
- Bir süre önce görevi başında vefat eden Dr. Mustafa Deniz'in ismi görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezi'ne verildi

(Fotoğraflı)

Şahin Binici
SAMSUN (İHA) - Samsun'da yaklaşık 2 ay önce görevi başında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve yapılan ameliyat sonrası kurtarılamayarak hayatını kaybeden Dr. Mustafa Deniz'in adı görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezi'ne verildi.
İki kızı da doktor olan ve kızlarının valiliğe verdikleri dilekçede babalarının isminin çalıştığı Aile Sağlığı Merkezi'ne verilmesini talep etmeleri üzerine gelişen süreçte, valilik olurunun Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenmesi sonucu Dr. Mustafa Deniz'in ismi en son çalıştığı Fevzi Çakmak Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'ne verildi. 36 yıl tıp camiasına hizmet veren, 2 yıl da Ordu Sağlık Müdürlüğü görevinde bulunan ve son 15 yıldır Fevzi Çakmak Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Mustafa Deniz'in kızlarından biri Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı, diğer kızı ise Gazi Devlet Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev yapıyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, "Mustafa ağabeyimiz bizim çok sevdiğimiz bir doktorumuzdu. Görev başında olduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Biz ona tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Mustafa ağabey hem hastalarımızın, hem de mesai arkadaşlarının sevgisini kazanan bir kişiydi. Bugün itibariyle sağlık merkezimiz, 'Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Mustafa Deniz Aile Sağlığı Merkezi' adıyla halka hizmet sunmaya başlamıştır" dedi.
(ŞB-SLH-Y)

02.05.2017 16:56:04 TSI
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