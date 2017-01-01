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KASKİ'de malzeme alım ihalesine 14 firma teklif verdi

02 Mayıs 2017 Salı, 16:48
KASKİ'de malzeme alım ihalesine 14 firma teklif verdi

KAYSERİ (İHA) - KASKİ Genel Müdürlüğü'nce 'Elektrik malzemeleri ve iş elbisesi alım' ihalesinin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.
Söz konusu ihalenin, Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda yapıldığını belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan; yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda yapılan ihale hakkında şunları söyledi;
"Elektrik malzemeleri ve iş elbisesi alım ihalesine 14 firma teklif verdi. Bunlardan; 1. kısım 55 kalem elektrik malzemeleri alımı için, Agaranti Pompa Elektrik 516 bin lira, FMB Hırdavat Mak. 536 bin 440 lira, Serdal Doğan 594 bin 95 lira 2. kısım 4 kalem trafo alımı için FMB Hırdavat Mak. 236 bin 440 lira, Serdal Doğan 308 bin 480 lira, 3.kısım 13 kalem sürücü alımı için Mekosan Mak. 339 bin 160 lira, Korusu Sondaj 383 bin lira, Ersen Doğan 491 bin 708 lira, Serdal Doğan 634 bin 510 lira, 4. Kısım 13 kalem debimetre alımı için Korusu Sondaj 416 bin lira, Mekosan Mak. 825 bin 639 lira, Enotek Müh. 1 milyon 133 bin 337 lira, Elimko Elektronik 1 milyon 135 bin 528 lira, 5. Kısım 20 kalem iş elbisesi alımı için Aydın Grup İnş. 96 bin 875 lira, Kürşat Yıldız- Sıla Medikal 110 bin 152 lira, Açılım Teknik 117 bin lira, Bayramoğlu Konfeksiyon 130 bin 680 lira, Fuat Ceran 133 bin 531 lira, Devtem Tekstil 148 bin 896 lira teklif verdi."
Batukan; ihale sonucunun komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirme sonrasında belirleneceğini sözlerine ekledi.
(TB-Y

02.05.2017 16:56:06 TSI
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