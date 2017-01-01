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Manisa tarımı için birlikte hareket edecekler



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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevine atanan İsmail Kaya'yı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyerek, yapılacak olan hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Soma İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevinden Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevine atanan İsmail Kaya'yı makamında ziyaret etti. İl Müdürü Kaya'nın makamında gerçekleşen görüşmede Manisa'ya yapılacak olan hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Genel Müdür Coşkun'a, Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen, Şehnaz Başaran ve Burak Aslay ile Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak eşlik etti. İl Müdürü Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, MASKİ Genel Müdürlüğü ile mevzuatlar çerçevesinde işbirliğine devam edeceklerini söyledi.



"Manisa için çalışıyoruz"

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Kaya'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak il genelinde dev hizmetleri hayata geçiriyoruz. Bu süreçte kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışarak hizmetlerimizi daha hızlı gerçekleştiriyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz ile de işbirliği içerisinde Manisa'ya hak ettiği yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Yeni görevinin kendisine hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

(SC-Y)



02.05.2017 16:56:40 TSI

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