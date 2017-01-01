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Keskin "Hasret vuslata dönüştü"



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, AK Parti'nin Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 979 gün sonra partiye yeniden üye olması üzere mesaj yayınladı.

AK Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kabul edilmesi ile partiye üye olmasının önünün açılması ile yeniden AK Parti'ye üye oldu. AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, "14 Ağustos 2001 yılında çıktığımız bu kutlu davanın kurucusu ve Lider'i Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 33 ay sonra yeniden partimize üye olması, hasretin vuslata dönüşmesidir. 16 yıl önce sadece Türkiye'nin değil tüm dünyadaki mazlumların savunucu olan Recep Tayyip Erdoğan, her geçen gün uygulamaları ve yaptıkları ile bir dünya Lider'i olmuştur. Hizmet aşkı ile yanan ve tüm teşkilatlarına bu aşkı aşılayan Lider'imizin kurucusu olduğu partiye, yuvasına geri dönmesini sevgi, saygı ve mutlulukla karşılıyorum.

Milletin partisi şiarı ile yola çıkan Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden yürümeye ant içmiş teşkilat olarak bundan sonraki süreçte Lider'imiz ile omuz omuz yürümekten dolayı kıvanç ve onur duyuyorum" ifadelerinde bulundu.

(AY)



02.05.2017 16:58:28 TSI

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