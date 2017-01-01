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Mezitli'de 30 yıllık tapu sevinci



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde tapuları 1986 yılında dağıtılmasına rağmen oturma izinleri iptal edilen villa sakinleri, Belediye Başkanı Neşet Tarhan sayesinde 30 yıl sonra mutlu sona ulaştı.

İlçeye bağlı Akdeniz Mahallesi'nde oturan Gülevin Villaları sakinleri, 30 yılı aşkın bir süredir sürdürdükleri oturma ruhsatı alma mücadelesini, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan sayesinde kazandı. 1986 yılında tapularına kavuşmalarına rağmen yaşanan teknik aksaklıklar ve plan değişiklikleri nedeniyle oturma izni olmayan villa sakinleri, törenle ruhsatlarını aldı.

Daha önce iki kez tapu almalarına karşın orman arazisi olduğu gerekçesiyle tapularının iptal edildiği bilgisini veren site sakinleri, "Biz üç kez kendi evimizin arazisini satın almak zorunda kaldık. Ama çıkan 2B yasası ile artık kalıcı tapularımıza kavuştuk. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'a teşekkür ediyoruz" dediler.

Mezitli'nin uzun soluklu bir planlamaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, "Elimizden geldiği kadarıyla bu teknik aksaklıkların giderilmesi için çaba sarf ediyoruz. Uygulamada farklı olmasına karşın planda orman arazisi görünen ama 30 yıldır var olan bir sitenin tapuya daha yeni kavuşması, yaşanan karmaşıklığı daha iyi gözler önüne seriyor" diye konuştu.

(HSK-Y)



02.05.2017 16:59:20 TSI

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