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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Çanakkaleli Kadın Girişimciler Marmara bölge toplantısına katıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 16:52
Çanakkaleli Kadın Girişimciler Marmara bölge toplantısına katıldı
Çanakkaleli Kadın Girişimciler Marmara bölge toplantısına katıldı

(Fotoğraflı)

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu 29-30 Nisan tarihlerinde Edirne'de düzenlenen TOBB KGK Marmara Bölge Toplantısına katıldı.
Toplantıda, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illeri kurul başkanları faaliyetleri ile ilgili sunum yaptı. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan ile Marmara Bölge Temsilcisi Hatice Güner Kal'ın katıldığı toplantıda Çanakkale'yi temsilen Kurul Başkanı Bahar Yurt, Üyeler Hatice Korkmaz, Aytül Dizer ve Perihan Duman ile ÇTSO Genel Sekreteri Sema Sandal hazır bulundu. Kurul Başkanı Bahar Yurt, kurulun eğitim faaliyetleri ve projeleri ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi ve çalışmalarında her türlü desteği sağlayan ÇTSO Yönetim Kuruluna teşekkür etti.
(GD)

02.05.2017 17:01:24 TSI
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