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Bozüyük Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 16:55
Bozüyük Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı
Bozüyük Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük İlçe Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı başkanlığında gerçekleştirildi. 4 gündem maddesi ile yapılan toplantının ana gündem maddelerini Kapalı Pazaryeri ve Cemalettin Köklü parkının yapım işi için gerekli finansman sağlanması amacıyla istenilen borçlanma yetkileri oluşturdu.
İlk gündem maddesinde 2016 yılına ait bütçe gelir ve gider kesin hesabı ile Belediye Taşınır Mal Hesabına ilişkin çalışmaların görüşmeleri yapıldı. Yapılan görüşmelerde Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, bütçe kesin hesaplarıyla ilgili konunun plan bütçe komisyonuna sevk edilerek toplantıya verilecek 15 dakikalık ara sonrasında karara bağlanmasını talep etti. CHP grubu konunun teknik bir konu olması hasebiyle 2. bir bileşim yapılmasını talep etti. Yapılan oylamada CHP'nin önerisi reddedilirken konunun 15 dakika ara verilerek komisyonca görüşülmesi ve sonrasında karara bağlanması oy çokluğu ile kabul edildi. Verilen aranın ardından plan ve bütçe komisyonunun bütçe gelir, gider kesin hesabı ve taşınır mal hesabı konusu komisyonun kararı doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılarak yapımına başlanılan, kapalı pazar yeri yapımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 10 milyon 552 bin 740 TL kredi için İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınması, yurt içi ve yurt dışı bankalar, fonlar, kredi kuruluşları gibi finans kurumlarından bağış, hibe, borçlanma ve proje kredileri için görüşmeler ve anlaşmalar yapılması konusunda Belediye Başkanı Bakıcı'ya etki verilmesi hususunun görüşülmesi yapılarak oy birliği ile borçlanma yetkisi verildi.
Son olarak Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen konuların görüşülmesi yapıldı. Komisyonun ek süre talep ettiği adliye lojmanlarının yapılacağı alandaki imar değişikliği ile ilgili Cuma günü 2. bileşim yapılmasına karar verildi.
(İC-MET-Y)

02.05.2017 17:04:03 TSI
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