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Odunpazarı'nda Türk halk müziği ziyafeti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Türk Halk Müziği Koro Konseri düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi'nin kültür ve sanat dolu etkinlikleri devam ediyor. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konsere çok sayıda Eskişehirli katıldı. Kenan Pekgöz tarafından hazırlanan ve yönetilen konserde "Vardım Kırklar Kapısına", "Ötme Bülbül Ötme", "Edremitin Gelini", "Yaylalardan Ovalardan", "Dost Bağında Açılıp Gül", "Yandım Yare", "Ben Gidiyorum Yoluna", "Tutam Yar Elinden", "İnsan Olmaya Geldim". "Nayino", "Atabarı" gibi farklı yörelerden türkü ve deyişleri seslendirildi. Konserde ayrıca Ceyda Seda'da oynadığı halk oyunları ile bazı eserlere eşlik ederken, konserde solistler ve koristler dinleyicilere müzik ziyafeti çekti.

(BRK-MET-Y)



02.05.2017 17:06:31 TSI

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