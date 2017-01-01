YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ağız ve diş sağlığı merkezinde yangın tatbikatı

Ağız ve diş sağlığı merkezinde yangın tatbikatı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı merkezinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Yapılan yangın tatbikatında senaryo gereği çıkan yangında hastane personelleri ile hasta ve hasta yakınları UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tatbikat gereği dumandan zehirlenen bir kişi sedye ile ambulansa alınarak başka hastaneye sevk edildi. Yapılan tatbikat sonrasında ilgili birim yetkilileri tarafından hastane personellerine yaşanılabilecek yangın durumlarında yapmaları gerekenler anlatıldı.

(CK-SD-Y)



02.05.2017 17:06:45 TSI

NNNN

