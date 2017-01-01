Ağız ve diş sağlığı merkezinde yangın tatbikatı
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı merkezinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Yapılan yangın tatbikatında senaryo gereği çıkan yangında hastane personelleri ile hasta ve hasta yakınları UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tatbikat gereği dumandan zehirlenen bir kişi sedye ile ambulansa alınarak başka hastaneye sevk edildi. Yapılan tatbikat sonrasında ilgili birim yetkilileri tarafından hastane personellerine yaşanılabilecek yangın durumlarında yapmaları gerekenler anlatıldı.
(CK-SD-Y)
02.05.2017 17:06:45 TSI
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