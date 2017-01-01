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İzmit Belediye Meclisi toplandı

02 Mayıs 2017 Salı, 16:58
İzmit Belediye Meclisi toplandı
İzmit Belediye Meclisi toplandı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Mayıs dönemi meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı.
Meclis toplantısında Bu yıl 6-7-8-9 Temmuz tarihlerinde 9.'su düzenlenecek olan Pişmaniye Festivali'nin yurt dışı ayağının Beyaz Rusya Cumhuriyeti Belarus Başkenti Minsk şehrinde yapılması teklifini yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Doğan, "Festivalin hem kültürel hem de ekonomik yönleri var. Bu seneki pişmaniye festivalini, bu seneye özel hizmet danışmanlığını yaptığımız kayyum atanan illerden birinde yapabiliriz. Bununla ilgili kararı önümüzdeki günlerde vereceğiz" dedi.
Mecliste, Yenişehir'deki mahalle konağının zemin katının bir bölümün 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi maddesi oybirliği ile kabul edildi. İzmit-Tepeköy Mahallesi'nde bulunan uygulama imar paftaları park kullanımındaki parselin yanından geçen 7 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak park alanına dahil edilmesini içeren İmar Planı değişikliği muhalefet şerhiyle, oy çokluğu ile kabul edildi.
Toplantıda ayrıca Yeşilova'da mahalle konağı yapılmasıyla ilgili İmar Komisyon'un raporu, üyelerce kabul edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Yeşilova Mahallesi'nde uzun zamandır mahalle konağı yapmak istiyorduk. Yer konusundaki sorunu çözerek projeyi bir an önce hayata geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
Son olarak ise meclisin 2. oturumunun 9 Mayıs Salı günü saat 15.00 de yapılması kararlaştırıldı.
(GY-Y)

02.05.2017 17:07:04 TSI
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