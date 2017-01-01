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Astımda genetik faktörler de önemli

- Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu:

- "Anne ve babası astımlı olan kişiler daha fazla risk altında"



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, astımda genetik faktörlerin de rol oynadığını belirterek, anne ve babası astımlı olan kişilerin daha fazla risk altında olduğunu söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, '2 Mayıs Dünya Astım Günü' nedeniyle hasta bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Astım hastaları, Göğüs Hastalıkları dalı öğretim üyelerinden, astımla mücadele etmenin yollarını öğrenirken, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, astımda genetik faktörlerin de rol oynadığını belirterek, anne ve babası astımlı olan kişilerin daha fazla risk altında olduğunu söyledi. Genetik faktörlerin yanı sıra çevresel nedenlerin de etkili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yorgancıoğlu, "Hava yoluyla bahar aylarındaki polenler, hava kirliliği ve sigara önemli bir faktör. Özellikle hava kirliliğine dayalı olarak astım hastalarının sayısında artış var. Kırsalda yaşayan çocuklar erken dönemde hayvanlarla teması olduğu için ve bitkilerle iç içe yaşadığı için duyarsızlaşıyor. Ancak şehirde yaşayan çocuklar, sokakta oynamayan, hayvanlarla ilişkisi olmayan çocuklarda astım arttı. Biraz modern yaşam astımın artmasına neden oldu" dedi.

Astım hastalarının korkmamasını isteyen Prof. Dr. Yorgancıoğlu, hastalara dengeli bir spor önererek, "Özellikle astım hastaları için yüzmeyi öneriyoruz. Çok faydası oluyor. Düzenli ve çok yormayan egzersizler daha kaliteli nefes almalarını sağlayacaktır" dedi.

Prof. Dr. Yorgancıoğlu, astım hastalığının oto boyacılarında, beyaz eşya fabrikalarında çalışanlarda, seramik işçilerinde, kadın kuaförlerinde ve fırıncılarda daha sık görüldüğünü söyledi.

(SC-Y)



02.05.2017 17:07:05 TSI

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