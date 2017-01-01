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TSM Korosundan "Ustalara Saygı Gecesi"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef İnci Çayırlı yönetiminde, muhteşem bir konsere daha imza attı.

Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde sahne alan TSM Korosu "Ustalara Saygı Gecesi" konseri iki bölümden oluşurken izleyiciler doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşadılar. Koro Türk Sanat Müziği bestekârlarından Emin Ongan ve Müzisyen Besteci Yusuf Nalkesen'e ait eserleri seslendirdi. Konseri izlemeye gelen davetliler koronun seslendirdiği eserlere zaman zaman eşlik ederken Hüseyni, Uşak, Hicaz, Suzinak, Rast, Kürdilihicazkar, Buselik, Nihavent, Segah, Muhayyerkürdi, Hüzzam makamında eserler icra edildi. TSM Koro Şefi İnci Çayırlı "Başkanımız şehir dışında olduğu için konserimizi izlemeye gelemedi. Bizleri sizlerle buluşturduğu için kendisine teşekkür ediyorum " şeklinde konuştu.

TSM Korosunun verdiği konseri çok sayıda davetli ilgi ile izledi.

(İHA-MET-Y)



02.05.2017 17:07:12 TSI

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