YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Hayata kulaç at' projesi devam ediyor

'Hayata kulaç at' projesi devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, 'Hayata kulaç at' projesi kapsamında öğrencilere yüzme malzemesi dağıtımı yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Kapalı Yüzme havuzunda gerçekleştirilen malzeme dağıtımına Belediye Başkan yardımcısı Sait Kutlu, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Adıyaman Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa yürütmüş olduğu proje kapsamında ilkokul 4. sınıfta eğitim gören yaklaşık 300 öğrenciye yüzme malzemesi dağıtıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada ortaklaşa gerçekleştirilen projede ki amacın daha önce yüzme havuzu ile tanışmayan öğrencilerin yüzme havuzuyla tanıştırılması ve yüzme öğrenmelerinin sağlanması olduğu belirtildi.

(CK-SD-Y)



02.05.2017 17:08:27 TSI

NNNN

