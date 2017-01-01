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Büyükşehir Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

- Muğla, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Halk Oyunları Minikler Türkiye Şampiyonası'na 26-28 Mayıs tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Muğla'da ilk defa yapılacak olan Halk Oyunları Minikler Türkiye Şampiyonası için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu arasında protokol imzalandı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun 2016-2017 faaliyet programında yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi katkıları ve ev sahipliğinde yapılacak şampiyonaya düzenlemeli ve düzenlemesiz 30 ekibin katılması bekleniyor. Muğla ilinin merkez ilçesi Menteşe Kapalı Spor salonunda yapılacak organizasyonun farklı şehirlerden halk oyunları severi bir araya getirmesi hedefleniyor.

"Türkiye Şampiyonası için Halk Oyunları Severler Muğlamızda Buluşacak"

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan Halk Oyunları Minikler Türkiye Şampiyonası protokol töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'nın tarih boyunca ev sahipliği yaptığı kültürlerin birikimini taşıyan özgün bir kent olduğunu, Muğla'da düzenlenecek olan halk oyunları Türkiye Şampiyonası ile de halk oyunları severleri bu coğrafyada misafir edeceklerini söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Muğla Karya, Likya gibi iki uygarlığa ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, dünya tarihine adını yazdırmış şahsiyetleri yetiştirmiş Anadolu medeniyetinin izlerini günümüzde de yaşatan, korunmuş ender şehirlerimizden. Bu coğrafyayı farklı etkinlikler düzenleyerek örneğin Türkiye'de ilkini yaptığımız Zurna Festivali, Yörük Obaları Şenliği, tiyatrolar, operalar, konserler ile dışarıdan gelen misafirlerimizle ve burada yaşayan vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Halk Oyunları Anadolu medeniyetlerinin, yöremizin geleneğinden gelen müzikler, kıyafetler ve oyunlarla bizleri en iyi anlatan görsel bir şölen. Halk Oyunları Minikler Türkiye Şampiyonası ile 3 gün boyunca halk oyunları severleri görsel bir şölen bekliyor. Ayrıca Muğlamız 30 halk oyunu ekibinin yaklaşık 600 üyesi ve ailelerine de ev sahipliği yaparak ekonomik olarak hareketlenecek." dedi.

(BT)



02.05.2017 17:10:41 TSI

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