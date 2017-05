YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MASKİ sürekli gelişim için çalışıyor

MANİSA (İHA) - İş Sağlığı ve Güvenliği ile MASKİ İlçe Şefleri toplantısı MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'un başkanlığında gerçekleştirildi. Genel Müdür Coşkun, ilçelerdeki hizmetleri yakından takip ettiklerini ifade ederek bu süreçte iş sağlığı ve güvenliğine de büyük önem verdiklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, düzenlediği toplantılarla hem iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları hem de ilçelerde yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'un başkanlığında ilk olarak iş sağlığı ve güvenliği ardından da MASKİ İlçe Şefleri toplantısı düzenlendi. Toplantıda Genel Müdür Coşkun'a; Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen ve daire başkanları eşlik etti.



Öncelik iş sağlığı ve güvenliği

İş sağlığı ve güvenliğine büyük önem verdiklerini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, bünyelerinde çalışan personellerin ve hizmetler esnasında vatandaşların can güvenliğini korumanın öncelikli görevleri arasında yer aldığını belirtti. Genel Müdür Coşkun, "İş sağlığı ve güvenliği kapsamında il genelinde doğru bir yapılanma içerisinde hareket ederek üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. 1 milyon 380 binin üzerindeki nüfusa hitap edecek şekilde planladığımız hizmetlerin vücut bulması noktasında hem çalışanlarımızın hem de vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma bilinci içerisinde hareket ediyor ve personellerimizin buna göre eğitilmesini sağlıyoruz" dedi.



İlçelerdeki hizmetlere yakın takip

İlçelerde yürütülen çalışmaları gerek sahada gerekse de hizmet binalarında yaptıkları toplantılarla yakından takip ettiklerini sözlerine ekleyen Genel Müdür Coşkun, kusursuz bir işleyiş için hizmet ürettiklerini belirtti. Coşkun, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilçelerimizde önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün'ün direktifleri doğrultusunda yoğun bir tempoda ilerleyen çalışmalarımızı ilçe şeflerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantılarda değerlendiriyoruz. Mahallelerimizi kalkındıracak hizmetlerimizi yakından takip ederek, vatandaşlarımıza ulaşan hizmetlerin kalitesini her geçen gün artırıyoruz" diye konuştu.

02.05.2017 17:11:10 TSI

