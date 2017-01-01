02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MASKİ sürekli gelişim için çalışıyor

02 Mayıs 2017 Salı, 17:04
MASKİ sürekli gelişim için çalışıyor
MASKİ sürekli gelişim için çalışıyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - İş Sağlığı ve Güvenliği ile MASKİ İlçe Şefleri toplantısı MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'un başkanlığında gerçekleştirildi. Genel Müdür Coşkun, ilçelerdeki hizmetleri yakından takip ettiklerini ifade ederek bu süreçte iş sağlığı ve güvenliğine de büyük önem verdiklerini söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, düzenlediği toplantılarla hem iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları hem de ilçelerde yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'un başkanlığında ilk olarak iş sağlığı ve güvenliği ardından da MASKİ İlçe Şefleri toplantısı düzenlendi. Toplantıda Genel Müdür Coşkun'a; Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen ve daire başkanları eşlik etti.

Öncelik iş sağlığı ve güvenliği
İş sağlığı ve güvenliğine büyük önem verdiklerini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, bünyelerinde çalışan personellerin ve hizmetler esnasında vatandaşların can güvenliğini korumanın öncelikli görevleri arasında yer aldığını belirtti. Genel Müdür Coşkun, "İş sağlığı ve güvenliği kapsamında il genelinde doğru bir yapılanma içerisinde hareket ederek üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. 1 milyon 380 binin üzerindeki nüfusa hitap edecek şekilde planladığımız hizmetlerin vücut bulması noktasında hem çalışanlarımızın hem de vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma bilinci içerisinde hareket ediyor ve personellerimizin buna göre eğitilmesini sağlıyoruz" dedi.

İlçelerdeki hizmetlere yakın takip
İlçelerde yürütülen çalışmaları gerek sahada gerekse de hizmet binalarında yaptıkları toplantılarla yakından takip ettiklerini sözlerine ekleyen Genel Müdür Coşkun, kusursuz bir işleyiş için hizmet ürettiklerini belirtti. Coşkun, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilçelerimizde önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün'ün direktifleri doğrultusunda yoğun bir tempoda ilerleyen çalışmalarımızı ilçe şeflerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantılarda değerlendiriyoruz. Mahallelerimizi kalkındıracak hizmetlerimizi yakından takip ederek, vatandaşlarımıza ulaşan hizmetlerin kalitesini her geçen gün artırıyoruz" diye konuştu.
(SC-Y)

02.05.2017 17:11:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Salihlili çiftçiye bin 300 adet zeytin fidanı
YEREL

SALİHLİLİ ÇİFTÇİYE BİN 300 ADET ZEYTİN FİDANI
Yarının mühendisleri Merkez AAT'yi gezdi
YEREL

YARININ MÜHENDİSLERİ MERKEZ AAT'Yİ GEZDİ
Kadınlar şiddete karşı seslerini daha çok duyurmak istiyor
YEREL

KADINLAR ŞİDDETE KARŞI SESLERİNİ DAHA ÇOK DUYURMAK İSTİYOR
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Astımda genetik faktörler de önemli
YEREL

ASTIMDA GENETİK FAKTÖRLER DE ÖNEMLİ
Manisa'da işçi servisi kamyonla çarpıştı
YEREL

MANİSA'DA İŞÇİ SERVİSİ KAMYONLA ÇARPIŞTI
Manisa tarımı için birlikte hareket edecekler
YEREL

MANİSA TARIMI İÇİN BİRLİKTE HAREKET EDECEKLER
Minik eller fidanları toprakla buluşturdu
YEREL

MİNİK ELLER FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU
Astım spor yapmaya engel değil
YEREL

ASTIM SPOR YAPMAYA ENGEL DEĞİL
İlkokul öğrencileri diş taramasından geçti
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ DİŞ TARAMASINDAN GEÇTİ
Yol çizgilerinin ömrü uzuyor
YEREL

YOL ÇİZGİLERİNİN ÖMRÜ UZUYOR
Mesir Macunu Festivalini değerlendirdiler
YEREL

MESİR MACUNU FESTİVALİNİ DEĞERLENDİRDİLER
Yunusemre Belediyesinden Maldan'a futbol sahası
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESİNDEN MALDAN'A FUTBOL SAHASI
Alaşehirli bal üreticisine ana arı desteği
YEREL

ALAŞEHİRLİ BAL ÜRETİCİSİNE ANA ARI DESTEĞİ
Emlak vergilerinde son güne kalmayın uyarısı
YEREL

EMLAK VERGİLERİNDE SON GÜNE KALMAYIN UYARISI
Saruhanlı'ya 102 bin 283 metrekarelik kilit parke taşı döşendi
YEREL

SARUHANLI'YA 102 BİN 283 METREKARELİK KİLİT PARKE TAŞI DÖŞENDİ
Büyükşehirden Kırkağaçta hummalı çalışma
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN KIRKAĞAÇTA HUMMALI ÇALIŞMA
Manisalı maratoncu Almanya yarışı öncesi moral buldu
YEREL

MANİSALI MARATONCU ALMANYA YARIŞI ÖNCESİ MORAL BULDU
Büyükşehirden Gördes'e yepyeni bir proje
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN GÖRDES'E YEPYENİ BİR PROJE
Manisalı fotoğrafçılar Bursa'da hünerlerini konuşturdu
YEREL

MANİSALI FOTOĞRAFÇILAR BURSA'DA HÜNERLERİNİ KONUŞTURDU
Dibekdere'de ıslah çalışmasında sona yaklaşıldı
YEREL

DİBEKDERE'DE ISLAH ÇALIŞMASINDA SONA YAKLAŞILDI
Şemsiyeli Sokak'ta renk cümbüşü
YEREL

ŞEMSİYELİ SOKAK'TA RENK CÜMBÜŞÜ
Salihli'de belediye çalışanlarına iş sağlığı eğitimi verildi
YEREL

SALİHLİ'DE BELEDİYE ÇALIŞANLARINA İŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ VERİLDİ
MASKİ'den Selendi'de altyapı çalışması
YEREL

MASKİ'DEN SELENDİ'DE ALTYAPI ÇALIŞMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı