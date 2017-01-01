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Minik eskrimciler kupalarına kavuştu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nde çeşitli kategorilerde hentbol, voleybol, masa tenisi karşılaşmalarının ardından bu kez eskrim heyecanı yaşandı.

Minik sporcuların, Özel Sınav Okulları Demirci Kampüsü Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği flöre ve kılıç yarışları nefes kesti. Minik A kategorisinde Osmangazi Koleji şampiyonluğa ulaşırken, Sınav Koleji ikinci, Canaydın İlkokulu da üçüncü sırada yer aldı. Takım sıralamalarının çok az farkla belirlendiği Minik B kategorisinde de mutlu sona Özel Kültür Okulları ulaştı. Puanları eşit olan dört takım Yönder Okulları, Dilek Özer İlkokulu, ÇEK 3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurumları ve Nilüfer Belediyesi Bursa Rotary İlkokulu ikinciliği paylaştı. Aynı puana sahip Öncü Okulları ile Ali Karasu İlkokulu da üçüncü oldu.

(MŞ)



02.05.2017 17:24:57 TSI

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