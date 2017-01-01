YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İşçilerden kan bağışı

İşçilerden kan bağışı



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Demir çelik sektöründe hizmet veren Çağ Çelik Fabrikasında çalışan işçiler kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri ile Karabük Kızılay şubesi arasında kan ve kök hücre kampanyası gerçekleştirildi. 318 çalışanın olduğu fabrikanın toplantı salonunda sabah saatlerinde başlayan kampanyaya işçiler yoğun ilgi gösterdi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri Anonim Şirketi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Kamil Güleç, kan bağışının her şeyden önce insan sağlığı ve sosyal barış açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, " Kan bağışının birçok yönden olduğu kadar insan sağlığı açısından da faydaları var. Sosyal barış açısından çok önemli ve ekonomik değeri olan bir çalışma, çok yönlü bir fedakarlık. Bizlerde fabrika olarak sosyal sorumluluk projesi kampanyasında böylesine anlamlı bir projeye imza attık. İnşallah bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz" dedi.

(YE-YE-Y)



02.05.2017 17:26:15 TSI

NNNN

