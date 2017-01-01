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İşçilerden kan bağışı

02 Mayıs 2017 Salı, 17:17
İşçilerden kan bağışı
İşçilerden kan bağışı

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Demir çelik sektöründe hizmet veren Çağ Çelik Fabrikasında çalışan işçiler kan ve kök hücre bağışında bulundu.
Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri ile Karabük Kızılay şubesi arasında kan ve kök hücre kampanyası gerçekleştirildi. 318 çalışanın olduğu fabrikanın toplantı salonunda sabah saatlerinde başlayan kampanyaya işçiler yoğun ilgi gösterdi.
KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri Anonim Şirketi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Kamil Güleç, kan bağışının her şeyden önce insan sağlığı ve sosyal barış açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, " Kan bağışının birçok yönden olduğu kadar insan sağlığı açısından da faydaları var. Sosyal barış açısından çok önemli ve ekonomik değeri olan bir çalışma, çok yönlü bir fedakarlık. Bizlerde fabrika olarak sosyal sorumluluk projesi kampanyasında böylesine anlamlı bir projeye imza attık. İnşallah bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz" dedi.
(YE-YE-Y)

02.05.2017 17:26:15 TSI
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