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Kadınlar şiddete karşı seslerini daha çok duyurmak istiyor

02 Mayıs 2017 Salı, 17:21
Kadınlar şiddete karşı seslerini daha çok duyurmak istiyor
Kadınlar şiddete karşı seslerini daha çok duyurmak istiyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Türk Kadınlar Birliği Manisa Şubesi ve Manisa Barosunun katkılarıyla 'Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi' (İstanbul Sözleşmesi) adlı konferans düzenlendi.
Türk Kadınlar Birliği Manisa Şube Başkanlığı ve Manisa Barosunun katkılarıyla 'Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi' (İstanbul Sözleşmesi) adlı konferans düzenlendi. Konferansa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü temsilen, Başkan Danışmanı Yasemin Buket Aktan, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şükran Kaya, Türk Kadınlar Birliği Manisa Şube Başkanı Sevgi Şanlı, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Başkanı Beyhan Yörür, Kadınlar Birliği ve Yardım Sevenler Derneği yönetim kurulu üyeleri, onursal başkanlar, çevre illerden gelen üyeler, Manisalı Araştırmacı Yazar Bedriye Aksakal ve davetliler katıldı.

Avukat Özge Arslan hukuki ve teknik boyutunu anlattı
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansta Türk Kadınlar Birliği Manisa Şube Başkanı Sevgi Şanlı, Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Uygulama ve Araştırma Merkezi ile desteklerini esirgemeyenlere teşekkür etti. Konferansta, ilk olarak Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları üyesi Avukat Emine Özge Arslan söz aldı. Avukat Emine Özge Arslan, yaptığı sunumda, İstanbul Sözleşmesinin içeriğini, kapsamı ile Manisa'da bu anlamda yapılan çalışmalar hakkında dinleyicileri aydınlattı. Arslan, şiddetin önlenebilmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan çalışmaları ve sözleşmenin maddelerinin geçerli ve uygulanabilir hale gelmesi için yapılması gerekenleri anlattı. Avukat Emine Özge Arslan, 'Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin (İstanbul Sözleşmesi) hukuki ve teknik boyutları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Doç. Dr. Hande Şahin şiddetin boyutlarını anlattı
Avukat Emine Özge Arslan'ın sunumu ve konuşmasından sonra Celal Bayar Üniversitesinden Doç. Dr. Hande Şahin söz aldı. Şahin, Sözleşmenin şiddeti önlemeye yönelik sağlayacağı faydalar üzerinde durdu. Şahin, sözleşmenin getirdiği yenilikler ve kadına yönelik şiddetin tanımının genişletilmesi ve yaptırımlarının katı olması gerektiğini belirtti. Şahin, "Kadına şiddet gösterenlerin her halükarda cezai yaptırıma mahkum edilmesi ve çok katı önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
Alınan birtakım önlemlerin genel anlamda şiddeti azaltmadığına dikkat çeken Şahin, "Eğer önlemler sert olursa, şiddetin her türlüsünün azalacağını düşünüyorum" dedi. Avukat Emine Özge Arslan ise, "Önleyici tedbirlerin genişletilmesi görüşündeyim. Ama en önemli çalışma şiddete maruz kalanlar ile beraber, sesimizi iyi şekilde duyurmak olacaktır. Gelin, şiddetin önüne geçebilmek adına daha çok sesimizi duyuralım" diye konuştu.
Avukat Emine Özge Arslan ve Doç. Dr. Canan Şahin, konferansta ayrıca merak edilen soruları da yanıtladı. Konferansın sonunda, Türk Kadınlar Birliği Manisa Şube Başkanı Sevgi Şanlı ve yönetim kurulu üyeleri konuşmacılara teşekkür ederek, çiçek takdim etti.
(SC-Y)

02.05.2017 17:30:12 TSI
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