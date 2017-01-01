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İŞKUR İstihdam Otobüsü Aydın'da



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Gezici İŞKUR Otobüsü, Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanında stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

4 gün boyunca Aydın ilinde hizmet verecek olan Gezci İŞKUR Otobüsü istihdam seferberliğine katkı için çalışmalarını sürdürecek.

Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan standı ziyaret eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, "Devletimizin başlatmış olduğu istihdam seferberliğine Aydın olarak tüm kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri olarak desteğimizi sürdürüyoruz. Bugün de burada gezici İŞKUR otobüsüne desteğimizi sunmak için bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Şubat ayında yapılan toplantıda Aydın olarak 25 bin artı istihdam hedefi koymuştuk. Geçtiğimiz 2 aylık zamanda 11 bin artı istihdama ulaştık. Bu şekilde devam edersek yıl sonunda koyduğumuz hedefin çok üzerinde bir istihdam sağlamış olacağız. Ben tüm Aydınlıların bu 4 günü fırsat bilerek ayaklarına gelen bu hizmeti değerlendirmelerini bekliyorum" dedi.

İş arayanları bilgilendirecek olan otobüs; 4 gün boyunca belirlenen ilçelerde vatandaşla buluşacak.

(MB-E)



02.05.2017 17:32:34 TSI

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