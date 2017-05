YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yarının mühendisleri Merkez AAT'yi gezdi

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencilerine Manisa merkezde inşa edilen atıksu arıtma tesisini gezdirerek, öğrencilerin tesisin yapım süreçleri hakkında uygulamalı olarak bilgi edinmelerini sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine desteklerini sürdürüyor. MASKİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İnşaat Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri için teknik bir gezi organize etti. MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapımı devam eden Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret eden öğrencilere öncelikle idari binada brifing verilerek tesisin temel teknik bilgileri anlatıldı. MCBÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Yurdusev, İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tülin Çetin ve İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erkan Turan'ın da eşlik ettiği teknik gezi esnasında MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran da, tesise ilişkin bilgiler aktararak yöneltilen soruları cevapladı. MASKİ ve MCBÜ ortaklığıyla organize edilen gezi sayesinde üniversite öğrencileri, derslerde edindikleri teorik bilgileri uygulamalı şekilde pekiştirme imkanı buldu.



MASKİ'den eğitime her daim destek

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün eğitime her daim destek olmaya hazır olduğunu ve her yaştan öğrencilerin bilinçlendirilmesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden öğrencilerimizin kuramsal bilgilerini pekiştirmeleri amacıyla daha evvel kıymetli hocalarımızla bir araya gelmiştik. Bugün de kendileri ve öğrencilerimizle birlikte Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisimizi ziyaret ederek, devam eden çalışmalarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Öğrencilerimiz derslerin ötesinde teorinin uygulamaya döküldüğü süreçlerle ilgili yerinde inceleme yapma şansı elde ettiler.Genel Müdürlüğümüz her daim eğitimin, eğitimcilerimizin ve öğrencilerimizin yanında yer almaya devam edecektir" dedi.

