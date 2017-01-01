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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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SAMULAŞ'ta eğitimler devam ediyor

02 Mayıs 2017 Salı, 17:26
SAMULAŞ'ta eğitimler devam ediyor
SAMULAŞ'ta eğitimler devam ediyor

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş. bünyesinde görev yapan personellere yönelik teknik eğitimler aralıksız devam ediyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ tarafından işletilen Samsun hafif raylı sistem hattında güvenli, konforlu ve kesintisiz toplu taşım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yürütülen çalışmalarda teknik personeller 24 saat esasına göre bakım ve onarım faaliyeti gerçekleştiriyor.
SAMULAŞ Bakım-Onarım ekibi tarafından yürütülen bakım çalışmalarının yanı sıra Bakım-Onarım Müdürlüğünde görevli mühendis, tekniker ve teknisyenlere yönelik teknik kapasitenin arttırılmasını hedefleyen eğitimlerde hız kesmeden devam ediyor.
2017 yılı şubat ve mart ayını teknik eğitim programlarıyla geçiren SAMULAŞ, planlanan teorik ve uygulamalı eğitimlerle Mayıs ayını da teknik eğitimler ile geçirecek. Düzenlenen ve devan eden eğitimler kapsamında milli tramvay Panorama'nın üreticisi Bursa firmasının satış sonrası hizmet mühendisi Nuri Özdoğan tarafından raylı sistem aracı bogi sistemi montaj, demontaj ve bakımlarını kapsayan eğitim düzenlendi. Eğitime SAMULAŞ Bakım-Onarım Müdürlüğü Mekanik ve Elektrik Bakım ekibi tam kadro katıldı. Devam eden bir başka eğitimde ise yine Bursa firmasında eğitim sorumlusu Gökhan Akturk'ün düzenlediği ve ABB firması servis sorumlusu Steffen Huber'in sunumuyla hafif raylı sistem araçları yardımcı sistemler ve tahrik sistemi eğitimi gerçekleşti.
(ED-SLH-Y)

02.05.2017 17:36:07 TSI
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