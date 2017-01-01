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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Meslek edindirme kursiyerlerinin sertifika sevinci

02 Mayıs 2017 Salı, 17:31
Meslek edindirme kursiyerlerinin sertifika sevinci
Meslek edindirme kursiyerlerinin sertifika sevinci

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Alaplı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde , İŞKUR ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile istihdama yönelik eğitim veren meslek edindirme kurslarında eğitimini tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.
Alaplı Halk Eğitim Tören Salonunda düzenlenen programa, Saim Eskioğlu ,Ereğli İş Kur Müdürü Ayfer Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, öğretmenler ve kursiyerler katıldı. Halk Eğitim Müdür Vekili Ömer Yavuz, törende yaptığı konuşmada, İş-Kur tarafından çeşitli işlerde istihdam edildiğini büyük bir memnuniyetle gördüğünü ifade etti. sanat ve meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi ve kursiyerlerin istihdamlarının sağlanması için Belediye, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Birçok branşta kursların devam ettiğini ifade eden Yavuz, "Kurslarımıza katılan tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Giyim, biçki, dikiş ve evde çocuk bakımı kurslarına katılan kursiyerlerimize sertifikalarını verdik. Açtığımız kurslarımız devam ediyor" diye konuştu.
Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu ise sözlerine, kurslara katılan öğrencileri tebrik ederek başladı. Konuşmaların ardından Meslek Edindirme Kurs Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlere, sertifikalarını, İlçe Kaymakamı Saim Eskioğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik'ten aldılar.
(EY-OA-Y)

02.05.2017 17:39:56 TSI
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