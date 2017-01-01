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Ahşap kalıpçılık ustaları 'Mesleki yeterlilik' belgelerini aldı.



(Fotoğraflı)



Resul Yanbul

GİRESUN (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meybem A.Ş. ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen, Mesleki Yeterlilik Belgesi Ahşap Kalıpçılık sınavında başarılı olan kursiyerler belgelerini törenle verildi.

2017 yılının Ocak ayında yapılan sınavlarda başarılı olan ahşap kalıpçılık mesleği ustaları için düzenlenen tören de konuşan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fikret Günaydın, "Her geçen gün artan oranlarda Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne talep gelmektedir. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası olarak ta bizler bu talebe cevap verebilmenin mücadelesi içindeyiz. Bugün ise inşaat alanında ahşap kalıpçılıkta belge töreni düzenlenmektedir. Bu belgenin önemini artık bilmeyenimiz yoktur. Belgesiz çalışanların yarın sıkıntı yaşamama ihtimalide yoktur. Bu belgeli çalışanın iki yıl süresince sigorta işveren payını devletimizin karşıladığı gibi belgesiz çalıştırılmanın cezası ise kişi başı 500 TL olduğunu vurgulamak isterim" dedi.

Diğer sınavlar hakkında da değerlendirmede bulunan Meclis Başkanı Günaydın, "İnşaat grubunda ahşap kalıpçılığın ardından inşaat işçiliği alanında sınav gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Mayıs ayı içinde yapılacak sınavlar için bugünlerde son başvurular alınmaktadır. Metal ürünleri ve kaynakçılık alanında da sınavlarımız devam etmektedir. Çalıştığı alan zorunluluk kapsamında olan ve belge sıkıntısı bulunan kişilerin en yakın zamanda Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'na şahsen başvurmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(RY-AB



02.05.2017 17:40:07 TSI

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