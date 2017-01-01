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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Salihlili çiftçiye bin 300 adet zeytin fidanı

02 Mayıs 2017 Salı, 17:31
Salihlili çiftçiye bin 300 adet zeytin fidanı
Salihlili çiftçiye bin 300 adet zeytin fidanı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde çiftçilik yapan vatandaşlara bin 300 adet zeytin fidanı dağıtıldı.
Salihli Belediyesi, çiftçileri kalkındırma projesi kapsamında, kırsal mahallelere fidan dağıtımı devam ediyor. Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Damatlı Mahallesine 500 ve Yağmurlar Mahallesine ise 800 olmak üzere bin 300 fidan çiftçilerin de katılımıyla dağıtımı yapıldı. Mahalle sakinlerine fidanlar ise Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer tarafından teslim edildi. Sözer, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü olarak, üreticilere fidan desteğinin devam edeceğini söyledi.
Damatlı ve Yağmurlar Mahallesindeki üreticiler, gerçekleştirilen projeden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti.
(BA-AY-Y)

02.05.2017 17:40:11 TSI
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