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MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Demirtürk mazbatasını aldı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü yapılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olağan kongresinde ilçe başkanlığına seçilen Rahman Demirtürk, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bu gün ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı.

MHP Kdz. Ereğli İlçe teşkilatının geçtiğimiz Pazar günü yapılan kongresinde Rahman Demirtürk ilçe başkanlığını kazandı. Demirtürk ve yönetim kurulu üyeleri bu gün Kdz. Ereğli İlçe Seçim Kurulu'na gelerek İlçe Seçim Kurulu Müdürü Serpil Turhan'dan mazbatasını aldı.

Demirtürk ilçe seçim kurulu çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada artık partilerinin Ereğli'de daha fazla söz sahibi olacağını söyledi. Demirtürk açıklamasında "Kongremiz yapıldı ve delegelerimiz bizden yana teveccüh gösterdi. Gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz davamızı daha ileriye taşıma, birlik ve beraberlik adına yola çıkmıştık. Herkesi kucaklayacağız. MHP'yi Ereğli'de söz sahibi yapacağız" dedi.

Demirtürk ve yönetim kurulu üyeleri adliye binası önünde toplu fotoğraf çektir4dikten sonra görevi devralmak üzere parti binasına geçti.

MHP Kdz. Ereğli ilçe Teşkilatı'nda Rahman Demirtürk'ün ilçe başkanlığına seçildiği kongrede yönetim ise şu isimlerden oluştu: Ali Yıldırım, Şendoğan Yıldırım, Erdal Şahin, Engin Derin, Muhammet Karakütük, Vedat Tuna, Hacıbey Tanık, Cemalettin Çakır, Servet Kaya, İbrahim Cerrah, İsmail Sever, Şaban Coşkun, Zafer Güzel, Murat Arslan, Habil Kapan, Hasan Sezer, Cengiz Şahin, Şükrü Zor, yedek üyeler; Semih Çolak Mehmet Boğa, Yasin Yüksel, Murat uğurlu, Mustafa Köseoğlu, Erdal Bozkurt, Cevat Ön, Kemal Akagündüz, Asım Marankoz, Yılmaz Çolak, Çetin Dikmen, Murat Aydeniz, Sadettin Yiğit, Hasan Tüylüoğlu, Hasan Yıldırım, Şaban Başkan, Sinan Dereli ve Yaşar Kurt.

(VK-OA-Y)



02.05.2017 17:40:52 TSI

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