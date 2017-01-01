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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Başkan Kösemusul'dan geçmiş olsun ziyareti

02 Mayıs 2017 Salı, 17:32
Başkan Kösemusul'dan geçmiş olsun ziyareti
Başkan Kösemusul'dan geçmiş olsun ziyareti

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Tır parkı ve Nakliyeciler Sitesi'nde faaliyet gösteren firma temsilcilerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından örnek bir kümelenme çalışması ile hayata geçirilen Tır Parkı ve Nakliyeciler Sitesi'nde önceki günlerde silahlı saldırı meydana gelmişti. Sitede faaliyet gösteren firma temsilcilerine Yönetim Kurulu ile birlikte geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başkan Mahmut Kösemusul, Oda üyeleri ile sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi. Sakarya'nın son zamanlarda üretim, istihdam ve ihracatta önemli başarılara imza attığını belirten Başkan Kösemusul, "Sakarya'mızın ekonomik değerleri hamdolsun gün geçtikçe artıyor. Bunda şehrimize katkı veren her üyemizin payı var. Her birine çok teşekkür ediyorum. Referandum bitti, hedeflerimiz ve daha yapacak çok işimiz var. Burada bulunan üyelerimizin de işlerine sımsıkı sarıldığına memnuniyetle şahit oldum. Allah işlerimizde kolaylık ve bereket versin" ifadelerini kullandı.
Kösemusul, site güzergahında faaliyet gösteren minibüs şoförlerine de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
(RŞ-GY-Y)

02.05.2017 17:42:06 TSI
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